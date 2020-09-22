Newsletter
Close

Look at Them Now! The Cast of ‘Family Matters’

Published on September 22, 2020

Share the post

Share this link via

Or copy link

1. Reginald VelJohnson (Carl Winslow)

Reginald VelJohnson (Carl Winslow)
Then

2. Reginald VelJohnson (Carl Winslow)

Reginald VelJohnson (Carl Winslow)
Now

3. Jo Marie Payton (Harriette Winslow)

Jo Marie Payton (Harriette Winslow)
Then

4. Jo Marie Payton (Harriette Winslow)

Jo Marie Payton (Harriette Winslow)
Now

5. Darius McCrary (Eddie Winslow)

Darius McCrary (Eddie Winslow)
Then

6. Darius McCrary (Eddie Winslow)

Darius McCrary (Eddie Winslow)
Now

7. Kellie Shanygne Williams (Laura Winslow)

Kellie Shanygne Williams (Laura Winslow)
Then

8. Kellie Shanygne Williams (Laura Winslow)

Kellie Shanygne Williams (Laura Winslow)
Now

9. Telma Hopkins (Aunt Rachel)

Telma Hopkins (Aunt Rachel)
Then

10. Telma Hopkins (Aunt Rachel)

Telma Hopkins (Aunt Rachel)
Now

11. Bryton James (Cousin Richie)

Bryton James (Cousin Richie)
Then

12. Bryton James (Cousin Richie)

Bryton James (Cousin Richie)
Now

13. Jaleel White (Steve Urkel)

Jaleel White (Steve Urkel)
Now

14. Jaleel White (Steve Urkel)

Jaleel White (Steve Urkel)
Now

15. Jaimee Foxworth (Judy Winslow)

Jaimee Foxworth (Judy Winslow)
Then

16. Jaimee Foxworth (Judy Winslow)

Jaimee Foxworth (Judy Winslow)
Now

Related Tags

carl winslow Darius McCrary Eddie Winslow Family Matters Harriette Winslow Jaleel White Jo Marie Payton Kellie Shangyne Williams Laura Winslow Reginald VelJohnson Steve Urkel Telma Hopkins The Buzz Trending
More from TV One

TV One

Quick Links

Legal

Newsletter
Close