Black Aries Celebrities
1. Kellie Shanygne Williams – March 22
2. Kyrie Irving – March 23
3. Chaka Khan – March 23
4. Aretha Franklin – March 25
5. Lark Voorhies – March 25
6. Diana Ross – March 26
7. Teddy Pendergrass – March 26
8. MC Hammer – March 30
9. Tracy Chapman – March 30
10. Brian Tyree Henry – March 31
11. Gil Scott-Heron – April 1
12. Marvin Gaye – April 2
13. Eddie Murphy – April 3
14. Jill Scott – April 4
15. Kelly Price – April 4
16. Maya Angelou – April 4
17. Colin Powell – April 5
18. Booker T. Washington – April 5
19. Pharrell Williams – April 5
20. Sterling K. Brown – April 5
21. Billy Dee Williams – April 6
22. Bill Bellamy – April 7
23. Jazmine Sullivan – April 9
24. Orlando Jones – April 10
25. Will Packer – April 11
26. Retta – April 12
27. Flex Alexander – April 15
28. Akon – April 16
29. Martin Lawrence – April 16
30. Chance the Rapper – April 16
31. Tami Roman – April 17
32. Suge Knight – April 19
33. Luther Vandross – April 20
34. Shemar Moore – April 20
