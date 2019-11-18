Newsletter
Our Favorite Looks From The 2019 Soul Train Awards

Published on November 18, 2019

1. Wale

2. Luenell

3. Jimmy Jam and Terry Lewis

4. Sinqua Walls

5. Anthony Hamilton

6. HER

7. June Ambrose

8. MJ Rodriguez

9. Tommicus and LeToya Walker

10. BJ The Chicago Kid

11. Tami Roman

12. Jon B

13. Tank

14. Skai Jackson

15. Luke James

16. June Ambrose

17. Ann Nesby

18. Morris Day

19. Issa Rae

20. Jo Jo

21. Gabrielle Dennis

22. Yolanda Adams

23. Michael Blackson

24. Keyshia Cole

25. Kelly Price

26. Deborah Cox

27. Tarhonda Joy

28. Donnell Jones

29. Tichina Arnold

30. Tisha Campbell

31. MC Lyte

32. Bobby Valentino

33. Claudia Jordan

34. Raven Goodwin

35. Dr. Bobby Jones

36. Trevor Jackson

37. Terri J. Vaughn

38. Dominique Perry

