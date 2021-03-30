15 Fine Black Actors Who Played Doctors
1. Morris Chestnut
Dr. Barrett Cain on The Resident
2. Boris Kodjoe
Dr. Will Campbell on Code Black
3. Blair Underwood
Dr. Ben Turner on City of Angels
4. Hill Harper
Dr. Sheldon Hawkes on The Good Doctor
5. Jesse Williams
Dr. Jackson Avery on Grey’s Anatomy
6. Jason Winston George
Dr. Ben Warren on Grey’s Anatomy
7. Chuku Modu
Dr. Jared Kalu on The Good Doctor
8. Denzel Washington
Dr. Philip Chandler on St. Elsewhere
9. Eriq La Salle
Dr. Peter Benton on ER
10. Mehki Phifer
Dr. Greg Pratt on ER
11. Taye Diggs
Dr. Sam Bennett on Private Practice
12. Donald Faison
Dr. Christopher Turk on Scrubs
13. Noah Gray-Cabey
Dr. Eliot Gibson on Code Black
14. Gaius Charles
Dr. Brian “Smash” Williams on Grey’s Anatomy
15. Anthony Montgomery
Dr. Andre Maddox on General Hospital
More from TV One