15 Fine Black Actors Who Played Doctors

Published on March 30, 2021

1. Morris Chestnut

Morris Chestnut

Dr. Barrett Cain on The Resident

2. Boris Kodjoe

Boris Kodjoe

Dr. Will Campbell on Code Black

3. Blair Underwood

Blair Underwood

Dr. Ben Turner on City of Angels

4. Hill Harper

Hill Harper

Dr. Sheldon Hawkes on The Good Doctor

5. Jesse Williams

Jesse Williams

Dr. Jackson Avery on Grey’s Anatomy

6. Jason Winston George

Jason Winston George

Dr. Ben Warren on Grey’s Anatomy

7. Chuku Modu

Chuku Modu

Dr. Jared Kalu on The Good Doctor

8. Denzel Washington

Denzel Washington

Dr. Philip Chandler on St. Elsewhere

9. Eriq La Salle

Eriq La Salle

Dr. Peter Benton on ER

10. Mehki Phifer

Mehki Phifer

Dr. Greg Pratt on ER

11. Taye Diggs

Taye Diggs

Dr. Sam Bennett on Private Practice

12. Donald Faison

Donald Faison

Dr. Christopher Turk on Scrubs

13. Noah Gray-Cabey

Noah Gray-Cabey

Dr. Eliot Gibson on Code Black

14. Gaius Charles

Gaius Charles

Dr. Brian “Smash” Williams on Grey’s Anatomy

15. Anthony Montgomery

Anthony Montgomery

Dr. Andre Maddox on General Hospital

Black actors black doctors Blair Underwood Boris Kodjoe Denzel Washington Donald Faison Eriq La Salle Grey's Anatomy Hill Harper jesse williams morris chestnut taye diggs
